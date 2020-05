Tweet on Twitter

Londra (Rosita Dagh) – Il figlio di Boris prende il nome di due medici dell’NHS. Dopo la cattiva esperienza trascorsa in terapia intensiva, il Primo Ministro si è voluto congratulare con lo staff, in particolare con due medici che gli hanno salvato la vita, conferendo il loro nome a suo figlio.

Wilfred Lawrie Nicholas è nato mercoledì a Londra dopo che Johnson si è dimesso dalle cure intensive a causa del Coronavirus. Il padre è stato presente alla nascita ma subito dopo è dovuto ritornare a Downing street per continuare a lavorare sullo stato d’emergenza per Covid-19.

Tuttavia, il nome intero del bambino ricorda i suoi bisnonni (Wilfred bisnonno paterno e Lawrie bisnonno materno), mentre Nicholas sta per “Nick”, un tributo a Dott. Nick Price e Dott. Nick Hart che hanno salvato la vita al Primo Ministro britannico.

Ad annunciarlo è stata la fidanzata di Johnson, Carrie Symonds, la quale ha postato una sua foto con il bambino su Instagram. Guardando la foto, alcuni ritengono che assomigli al Primo Ministro e si meravigliano dell’enorme quantità di capelli biondi che già presenta.

Il dott. Nick Price e il prof. Nick Hart hanno inviato i più sinceri auguri alla famiglia Johnson aggiungendo di esser stati onorati per esser stati riconosciuti in questo modo. I dottori non sono stati i soli, anche la Regina e i colleghi di Johnson si sono congratulati con l’intera famiglia.