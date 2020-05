Tweet on Twitter

Share on Facebook

Londra (Rosita Dagh) – L’UE investe 1 miliardo di euro per lo sviluppo e la ricerca di un vaccino anti-coronavirus. Ad annunciarlo il Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen che ha quest’oggi aperto la raccolta fondi “World Against Covid-19” che mira al raggiungimento di 7,5 miliardi di euro.

Intanto l’ Italia trova un possibile candidato in grado di neutralizzare il virus. L’amministrazione Luigi Aurisicchio della Takis di Pomezia, ha confermato che un loro vaccino, testato allo Spallanzani di Roma, è riuscito ad annullare il coronavirus nelle cellule umane. Con questo esperimento gli italiani sono stati gli unici a testimoniare con un vaccino la neutralizzazione del virus.

Inoltre, i risultati pubblicati dallo Spallanzani, hanno indicato che gli anticorpi dei topi generati dal vaccino funzionano, per questo si posiziona come uno dei vaccini candidati per la cura da Covid-19.

Il Dott. Aurisicchio comunica che per lvelocizzare il processo di sperimentazione è però necessario il supporto delle istituzioni e partners che credono nel progetto.

Quindi la ricerca è ancora apertam, mentre la sperimentazione sull’uomo in altri Paesi è già avvenuta. In Inghilterra, ad esempio, la sperimentazione ha preso luogo ad Oxford, dove un vaccino (creato dall’IRBM di Pomezia e la Oxford University) è stato testato su più di 510 unità, tra le quali una ricercatrice italiana: Elisa Granato.