Londra – La British Healthcare Trades Association (BHTA) comunica ai cittadini di restituire letti e altre apparecchiature date in prestito e che non sono più usate.

I fornitori di attrezzature sanitarie hanno notato un calo dei ritorni degli articoli ritenuti vitali per la comunità. È comprensibile che i consumatori possano avere preoccupazioni in merito al contatto con persone estranee in base alle regole di allontanamento sociale, ma è fondamentale che questi articoli continuino ad essere restituiti in modo che altri pazienti possano essere dimessi dall’ospedale, per essere curati in sicurezza nelle proprie case.

Restituire i dispositivi medici è semplice grazie alle procedure di controllo e precauzione che proteggono i consumatori.

Aiutate a facilitare più dimissioni dei pazienti per liberare posti letto per casi di maggiore urgenza. Se non hai più bisogno degli articoli in prestito, contatta il tuo fornitore di apparecchiature locale in modo che possano organizzare la raccolta e il riciclaggio. Clicca qui per contattare il tuo fornitore.

I dettagli di contatto saranno reperibili su tutti i documenti lasciati con te o su un’etichetta sull’apparecchiatura. Se non si ha accesso a questo, si prega di cercare sul sito Web del consiglio locale “come restituire le attrezzature” o “terapia occupazionale”.