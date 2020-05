4 giugno (Ambasciata)

The contemporary Italian movie industry. A perspective from across the channel. Con Film London e Istituto Luce Cinecittà.

9 Giugno (Ambasciata)

Science for Society

Un vaccino contro Covid-19: a che punto siamo

17 giugno (Istituto Italiano di Cultura Londra)

Raphael then and now: Launch of Claudia La Malfa’s Raphael and Antiquity (Reaktion 2020)