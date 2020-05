Londra (Rosita Dagh) – Vi riportiamo il bilancio delle vittime e dei contagi di coronavirus finora registrati in Regno Unito:

Maggio

9 maggio – Il bilancio delle vittime nel Regno Unito sale da 346 a 31.587 e i casi raggiungono 215.260.

8 maggio – Il bilancio delle vittime nel Regno Unito raggiunge 31.241, mentre i casi colpiscono 211.364.

7 maggio – il bilancio delle vittime colpisce 30.615 con 206.715 casi.

6 maggio – il bilancio delle vittime supera i 30.000, con 201.101 casi.

5 maggio – il bilancio delle vittime raggiunge 29.427.

3 maggio – 315 altre persone sono morte nel Regno Unito, portando il bilancio complessivo delle vittime a 28.446.

2 maggio – 28.131 maggio Gli inglesi sono morti per coronavirus e 182.260 sono risultati positivi.1 maggio – Il bilancio delle vittime ha colpito 27.510 mentre i casi hanno raggiunto 177.454.

Aprile

30 aprile – Il bilancio delle vittime del coronavirus nel Regno Unito è balzato a 26.711, mentre i casi hanno raggiunto 171.253.

29 aprile – Il bilancio delle vittime per coronavirus nel Regno Unito è salito a 26.097 con l’inclusione delle cifre delle case di cura.

28 aprile – Il bilancio delle vittime nel Regno Unito raggiunge 21.678, con 161.145 casi confermati.

27 aprile – Il bilancio delle vittime nel Regno Unito colpisce 21.092, con 157.149 casi.

26 aprile – I decessi nel Regno Unito salgono a 20.732 con casi 152.840, confermati.

24 aprile – Il bilancio delle vittime del Coronavirus aumenta di 768

23 aprile – 18.738 vittime ma il tasso scende del 14% in una settimana

22 aprile – Il bilancio delle vittime del coronavirus è salito a 18.100 dopo che 763 persone sono morte nel Regno Unito

21 aprile – Il tasso di mortalità giornaliera quasi raddoppia in 24 ore dopo la morte di altri 828

20 aprile – Il bilancio delle vittime è salito a 16.509 dopo che 449 altri decessi sono stati registrati

19 aprile – I decessi correlati al Coronavirus nel Regno Unito superano i 16.000 quando i casi Covid-19 superano 120.000.

18 aprile – I decessi nel Regno Unito colpiscono 15.464 con 114.217 casi di infezione, in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord.

17 aprile – I decessi nel Regno Unito colpiscono 14.576 con 108.692 casi di infezione, in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord.

16 aprile – I decessi nel Regno Unito colpiscono 13.729 con 103.093 casi di infezione, in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord.

15 aprile – I decessi nel Regno Unito colpiscono 12.868 con 98.476 casi di infezione, in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord.

14 aprile – I decessi nel Regno Unito colpiscono 12.107 con 93.8731 casi di infezione, in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord.

13 aprile – I decessi nel Regno Unito colpiscono 11.329 con 88.621 casi di infezione, in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord.

12 aprile – I decessi nel Regno Unito colpiscono 10.612 con 84.279 casi di infezione, in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord.

11 aprile – I decessi nel Regno Unito salgono del 917 a un totale di 9.875 con 78.991 casi confermati.

10 aprile – I decessi nel Regno Unito sono aumentati da 980 a 8.958, con 70.227 casi confermati.

9 aprile – 65.077 casi confermati di coronavirus nel Regno Unito e 7.978 decessi

8 aprile – Deadliest day fino a quando nel Regno Unito sono stati registrati 938 decessi in più con oltre 60.000 casi

7 aprile – Il bilancio delle vittime nel Regno Unito raggiunge i 6.159 con casi in aumento

6 aprile – Il bilancio delle vittime nel Regno Unito raggiunge 5.413 con 51.608 casi

5 aprile – Il tasso di mortalità nel Regno Unito sale a 4.974 con 47.809 casi

4 aprile – Il bilancio delle vittime nel Regno Unito raggiunge 4.353 con 41.903 casi

3 aprile – Il bilancio delle vittime nel Regno Unito raggiunge i 3.645 con 38.168 casi

2 aprile – Il bilancio delle vittime nel Regno Unito passa a 2.961 con 33.718 casi

1 aprile – Il bilancio delle vittime nel Regno Unito raggiunge 2.392 con 29.474 casi

Marzo

31 marzo – I decessi nel Regno Unito colpiscono 1.829 vittime morti in casa

30 marzo – I decessi nel Regno Unito salgono a 1.408 con 22.141 casi

29 marzo – I decessi nel Regno Unito raggiungono 1.228 unità

28 marzo – I casi nel Regno Unito salgono a oltre 17.000 e le morti raggiungono 1.019

27 marzo – I casi nel Regno Unito salgono a oltre 14.000 e i decessi raggiungono i 759

26 marzo – I casi salgono a 13.418 e il bilancio delle vittime a 578

25 marzo – Le morti aumentano a 434 e al principe Carlo fu diagnosticato il virus

24 marzo – I casi confermati nel Regno Unito salgono a 6.730 e decessi a 338 quando il paese entra in blocco

23 marzo – Il bilancio delle vittime sale a 335 con 5.837 casi confermati

22 marzo – Le morti salgono a 289 quando muore la vittima più giovane del Regno Unito di 18 anni

21 marzo – I decessi salgono a 178 mentre i casi confermati salgono a 4.151

20 marzo – I casi totali di coronavirus raggiungono i 3.269 e i decessi salgono a 177

19 marzo – I decessi nel Regno Unito salgono a 144 e i casi totali sono 2.692

18 marzo – I casi di coronavirus salgono a 2.626 e il bilancio delle vittime raggiunge 104 persone

17 marzo – I casi nel Regno Unito salgono a 1.950 e le morti raggiungono persone di 70 anni, 45enni diventano le vittime più giovani

16 marzo – I casi nel Regno Unito salgono a 1.543 e i decessi totali colpiscono 55 persone

15 marzo – Le morti per Covid-19 nel Regno Unito salgono a 35, mentre un totale di 1.391 persone sono risultate positive

14 marzo – Il bilancio delle vittime nel Regno Unito sale dalle 11 alle 21 con 1.140 infetti

13 marzo – Il Galles conferma 13 casi in 24 ore, portando il totale infetto a 798

12 marzo – Il totale dei casi di infezione nel Regno Unito supera i 500 e il bilancio delle vittime raggiunge il 10

11 marzo – Il bilancio delle vittime nel Regno Unito equivale a 8 unità. Il numero di casi nel Regno Unito sale anche a un totale di 460 unità.

10 marzo – La sesta vittima di coronavirus nel Regno Unito è un uomo di 80anni. Morì all’ospedale di Watford dopo che il numero totale di casi raggiunge le 373 unità. La deputata Nadine Dorries risulta positiva al virus.

8 marzo – Il numero di casi nel Regno Unito salta a 278, i casi più confermati in un solo giorno in Gran Bretagna, e un uomo sulla sessantina è il terzo paziente ad essere morto per il virus.

7 marzo – Il numero totale di casi nel Regno Unito raggiunge i 206, con altre cinque persone risultate positive per il micidiale insetto in Scozia.

6 marzo – Il Dipartimento della Salute ha confermato che il micidiale virus si sta diffondendo al suo ritmo più veloce, mentre il totale delle persone è risultato positivo raggiungendo 164

5 marzo – Tre risultati positivi in ​​Scozia. Il totale dei casi sale a 116. È il più grande salto di 24 ore nel Regno Unito. Il primo britannico muore per il virus nel Berkshire.

4 marzo – Il numero di casi nel Regno Unito passa a 85, quando sono state diagnosticate 29 persone che hanno recentemente viaggiato in aree colpite.

3 marzo – Il numero di pazienti affetti da coronavirus nel Regno Unito sale a 51. Parlando nei Comuni, il segretario alla salute Matt Hancock ha affermato che 11 nuovi casi sono stati confermati nelle ultime 24 ore.

Dal 2 al 17 marzo, altre persone nel Regno Unito sono risultate positive al coronavirus portando a 40 il numero totale di casi nel Regno Unito. Tre dei nuovi casi sono stati collegati all’uomo del Surrey che è stato il primo ad essere infetto nel Regno Unito. Otto delle 13 persone hanno visitato aree colpite tra cui l’Italia e l’Iran

Febbraio

28 febbraio – Il Galles conferma il suo primo caso e altri due inglesi testano positivamente portando il totale a 19 prima che il primo britannico a morire di coronavirus venga segnalato in Giappone come passeggero sulla Diamond Princess Cruise

27 febbraio – primo caso di coronavirus nell’Irlanda del Nord

23 febbraio – Il Dipartimento della sanità e dell’assistenza sociale conferma quattro nuovi casi

12 febbraio – una donna diventa il primo caso di coronavirus confermato a Londra portando il totale a nove

10 febbraio – altri quattro – tre uomini e una donna – risultano positivi al virus. Due sono confermati come medici di famiglia. Tutti erano contatti noti dell’uomo d’affari britannico Steve Walsh

9 febbraio – la quarta persona nel Regno Unito risulta positiva e viene curata presso il Royal Free Hospital di Londra. La persona era venuta in contatto con un noto corriere della malattia, Steve Walsh, in Francia

6 febbraio – Un uomo d’affari britannico diagnosticato a Brighton è stato infettato a Singapore e inconsapevolmente ha trasmesso il virus in Francia e nel Regno Unito. Successivamente è stato identificato come Steve Walsh

Quali precauzioni sta prendendo il Regno Unito contro il coronavirus?

A partire dal 23 marzo, il PM britannico Boris Johnson ha ordinato il lockdown in Regno Unito, dicendo a tutti di rimanere nelle loro case.

Il Primo Ministro ha costretto a chiudere tutti i negozi non essenziali, ha vietato le riunioni di più di due persone e ha insistito affinché le famiglie restassero in casa.

A Londra, il sindaco Sadiq Khan ha chiuso 40 stazioni della metropolitana per aiutare il personale in difficoltà. Il 16 marzo i ricercatori dell’Imperial College di Londra annunciarono che sarebbero state necessarie drastiche restrizioni per un massimo di 18 mesi al fine di salvare migliaia di vite.

Al momento il piano di restrizioni vigente prevede le seguenti norme:

Tutti i negozi, pub, club, teatri, palestre e cinema chiusi a tempo indeterminato

Sono vietate le riunioni di più di due persone

Le persone dovrebbero uscire di casa solo una volta al giorno per fare esercizio fisico, acquistare beni di prima necessità

Solo i lavoratori in prima linea dovrebbero uscire di casa per andare a lavoro

Le aree comuni di gioco ed esercizio dei parchi sono chiuse, ma i parchi rimangono aperti

Luoghi di culto come chiese e moschee sono chiusi, ad eccezione dei funerali

Le scuole sono chiuse tranne che per i bambini con genitori che sono i lavoratori in prima linea

Si consiglia alle persone di non visitare la famiglia e gli amici vulnerabili e anziani – per circa 12 settimane

Se un membro della famiglia mostra sintomi, l’intera famiglia dovrebbe rimanere a casa per due settimane

Domenica 10 maggio il Primo Ministro Johnson annuncerà le prossime direttive in merito all’allentamento, seppur modesto, delle norme di sicurezza.