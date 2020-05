Londra (Rosita Dagh) – L’Europa quest’anno celebra i suoi 70 anni di storia, anni fatti di politica, commerci e dibattiti volti a garantire il benessere di ciascun Stato membro.

Per l’occasione il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, invia un video messaggio a tutti i cittadini europei, per ricordare i valori e i principi dell’UE. In un minuto il Presidente ricorda quando il 9 maggio del 1950 Robert Schuman dichiara i nuovi progetti di riconciliazione di Francia e Germania, dopo i 5 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, definiti da Schumann come “un salto nel vuoto”.

In un periodo cosi delicato, in cui il mondo intero è chiamato a reagire in solidarietà reciproca, il Presidente Sassoli ricorda all’Europa quanto sia importante – per poter uscire dall’attuale crisi per Covid-19 – risalire ai principi che Schuman stesso dimostrò con la sua dichiarazione: libertà, uguaglianza e diritti.