Londra (Roberta Chiatti) – Questa mattina l’Ambasciatore Raffaele Trombetta è intervenuto su BBC News in merito al settore turistico italiano che quest’anno si trova in una posizione sfavorevole a causa del Coronavirus.

“Il turismo è uno dei settori più importanti dell’economia italiana” dichiara l’Ambasciatore il quale infatti menziona l’allentamento delle restrizioni sui confini regionali e nazionali che dal 3 giugno permetteranno anche la ripresa delle attività turistiche durante l’estate.

Ma in Regno Unito ci si chiede come l’Italia riuscirà a prendersi cura dei propri cittadini facendoli sentire al sicuro ed evitando un ulteriori picco di contagi e decessi per coronavirus. L’Ambasciatore ha dichiarato che il Paese sta avviando un sistema di monitoraggio in tutte le sue regioni le quali forniscono importanti dati sul virus:

il suo livello di diffusione

l’impatto che ha sul sistema sanitario italiano

la resilienza del sistema sanitario locale in caso di un ulteriore picco del Covid-19

Questo sistema permetterà di avere l’intero Paese sotto controllo e intervenire in modo immediato nel caso in cui alcune aeree italiane dovessero presentare nuovamente un alto numero di casi di contagi e decessi per Coronavirus.

La giornalista ha incalzato l’Ambasciatore mostrandogli dei dubbi sulla praticità di questo sistema e sulla riapertura dei confini dopo il notevole bilancio di vittime verificatosi negli ultimi 3 mesi, ma l’Ambasciatore ha ribadito quanto l’Italia, nonostante sia stata la prima in tutta Europa ad essere colpita violentemente dal virus, sia stata in realtà capace di contenere e combattere il Covid-19 e dunque il sistema ora attuato funzionerà anche durante l’estate.

Circa il turismo, l’Ambasciatore riconosce che il tasso delle entrate sarà piuttosto basso rispetto agli anni precedenti ma con le giuste misure di precauzione e a piccoli passi l’Italia riuscirà a riprendere le proprie forze raggiungendo uno stato di benessere economico che godeva fino a pochi anni fa.