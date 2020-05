Tweet on Twitter

Londra (Roberta Chiatti) – Dal 15 giugno riaprono i negozi in Regno Unito, ha dichiarato il Primo Ministro britannico durante la conferenza stampa di questa sera.

La Fase 2 in Regno Unito inizia quindi a farsi sentire con un graduale allentamento di restrizioni a partire dalla riapertura delle scuole primarie da lunedì prossimo, 1 giugno.

Tuttavia i negozi dovranno seguire e far rispettare le nuove linee guida che il governo fornirà loro in modo da evitare il rischio di ulteriori contagi e per soddisfare i necessari standard di allontanamento sociale e igiene.

Il governo quindi preferisce aspettare alcuni giorni prima di ritornare a far ripartire i businesses, in modo da consentire loro di studiare al meglio le misure che dovranno essere adottate.

Il British Retail Consortium ha affermato di aver accolto con favore l’annuncio, aggiungendo che ha fornito “la necessaria chiarezza sulla rotta da percorrere”. Un portavoce della Confederazione dell’industria britannica ha aggiunto che la nuova guida aiuterebbe i rivenditori ad aprire “in modo sicuro”.