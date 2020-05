Tweet on Twitter

Londra ( Marco Leporini): Oggi alle 22:33 italiane, sara’ un evento epocale per i viaggi spaziali americani. L’America dopo circa dieci anni, pone fine alla dipendenza dalla Russia per il trasporto di astronauti in orbita.

Gli americani ritornano nello spazio, e lo fanno con un mezzo americano e non come e’ accaduto fino ad ora con il razzo russo Soyuz.

Bob Behnken e Doug Hurley, i due astronauti pronti a partire per la prima missione a bordo della Crew Dragon di SpaceX, verso la stazione ISS, ( dal 2011 nessun razzo americano e’ mai partito per la Stazione Orbitante), arriveranno alla rampa di lancio a bordo di una Tesla Model X. Qui c’e’ lo zampino di Elon Musk, che è pronto a un nuovo appuntamento con la storia. Il suo Falcon 9 svetta da giovedì sul “launch pad” 39A, lo stesso dal quale decollarono Armstrong, Aldrin e Collins verso la Luna nel 1969.

All’evento di Domani partecipera’ il presidete degli stati Uniti Donal Trum. La via di aziende private per la conquista dello spazio, e’ una strada aperta da Obama, e portata avanti da Tramp, e tutto il team della NASA.

Si prevedono missioni verso la Luna per il 2024 con la prima donna che arrivera’ sul terreno lunare, e poi il viaggio su Marte, piu’ complesso ma fattibile, e sara ‘ il razzo chiamato Starship una grande sfida per il genio visionario di Elon Mask.

Sulla Luna stavolta si pensa a creare una colonia per vivere e costruire moduli sul posto e studiare il satellite come mai e’ stato fatto. Insomma, l’America riguadagna terreno nello spazio, un’altra era diconqueste inizia domani, tutto e’ pronto alla NASA, pare che gli astronauti stanno ripassando le ultime istruzioni con la musica di Space Oddity di David Bowie, usata gia’ nel lancio inaugurale del bestione Falcon Heavy,verso Marte dentro un Royster. E allora che Space oddity sia!