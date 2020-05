Roma (On. Siragusa, M5S) – “Oggi in Commissione Affari costituzionali alla Camera il ministero dell’Interno ha risposto a un’interrogazione a prima firma della capogruppo in Commissione Vittoria Baldino, da me firmata insieme ad altri colleghi del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla sperimentazione del voto elettronico.

Alla luce dell’emergenza che stiamo vivendo, con le note indicazioni per il distanziamento fisico, sono sicuramente di fondamentale importanza le valutazioni degli aspetti tecnici che il ministero ha comunicato di voler avviare prima dell’adozione del decreto attuativo, che consentirà di utilizzare le risorse del Fondo di un milione di euro istituito proprio per l’implementazione del voto digitale nella scorsa legge di Bilancio”. Così in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle in commissione Esteri Elisa Siragusa, eletta nella circoscrizione Estero.

“Al momento, soprattutto per l’espressione del voto per corrispondenza degli italiani all’estero, dobbiamo purtroppo riscontrare delle criticità nella garanzia dei principi di segretezza e personalità del voto. È per questo che auspico che il governo possa definire presto le linee guida per la sperimentazione del voto elettronico, individuando tutte le soluzioni necessarie a garantire la correttezza delle procedure”, continua la deputata.

“In fase di replica ho auspicato una collaborazione tra il Ministero degli Interni e il Ministero degli Esteri al fine di valutare una sperimentazione del voto elettronico proprio in occasione delle elezioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all’estero che dovrebbero avvenire entro l’anno prossimo. Consentire agli italiani all’estero di esprimere per la prima volta il loro voto in maniera digitale sarebbe una svolta, di cui si parla da anni”, conclude Siragusa.