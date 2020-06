Londra: le persone hanno paura di tornare sui posti di Lavoro

By Staff Italoeuropeo

Londra ( Laura Pernigotti) Le aziende di tutto il Regno Unito che si stanno impegnando per tornare al mondo degli affari si trovano ad affrontare una nuova lotta in salita – i dipendenti che dichiarano stress e ansia o semplicemente chiedono di essere licenziati per altri 3 mesi.

I lavoratori che sono stati licenziati nel mese di aprile vengono gradualmente invitati a tornare al lavoro, anche se ad alcuni viene chiesto di lavorare da casa. Tuttavia, molte piccole aziende stanno segnalando problemi importanti nel riportare il personale ai loro ruoli, dopo 3 mesi di permanenza a casa.

“È assurdo pensare che dopo tutta questa incertezza e preoccupazione – arriva il momento felice in cui puoi invitare il personale a tornare al lavoro e che non vogliono davvero tornare!”, Afferma Jonathan Ratcliffe, che gestisce la società di uffici Offices.co .UK

Le relazioni delle PMI in tutto il Regno Unito includono:

I lavoratori sono troppo spaventati per tornare al lavoro e vengono licenziati a causa dell’ansia Personale che non vuole tornare al lavoro, che preferirebbe essere lasciato un po ‘più a lungo Dipendenti che decidono di cambiare carriera

“Coloro che lottano mentalmente puoi ben capire e avere la mia simpatia, ma abbiamo visto personale di prima mano che chiedeva semplicemente se potevano rimanere un po ‘più a lungo, sono dei cracker, non riuscivo a credere alle mie orecchie”, aggiunge Ratcliffe.

Le aziende devono seguire attentamente e comprendere i diritti dei dipendenti. I datori di lavoro affrontano ora la sfida scoraggiante di ricostruire le imprese in un’ampia varietà di settori con una mancanza di personale motivato a causa del lungo periodo di blocco.

Il problema è complesso e la situazione è unica per ogni tipo di attività e per ogni dipendente. Tuttavia, poiché le aziende vedranno aumentare la domanda di servizi nel corso del prossimo mese, la questione del reintrodurre il personale dalla fuga in una routine di lavoro sarà una sfida.

“Sono assolutamente d’accordo con tutti coloro che sono stati licenziati, è un momento difficile, ma dobbiamo renderci conto che lo schema non può andare avanti indefinitamente. Vogliamo dare il benvenuto ai dipendenti con le braccia aperte socialmente distanti e ricostruire la via per uscire da questo pasticcio ”, conclude Ratcliffe di Offices.co.uk.