Londra: una macchina investe un gruppo di pedoni e torna la paura di tre anni fa

Londra ( Stefania Del Gallo) Dopo tre anni ritorna la paura a Londra. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto una macchina nera piombare su un gruppo di pedoni. “Attendiamo l’esame del veicolo”, sono state le parole di Scotland Yard che ha arrestato il drivers che dovra’ rispondere dell’accaduto. Ancora non possiamo dire se e’ stato un attacco terroristico o una sbandata di testa. certo e’, che tre anni fa ci fu a Londra l’attacco terroristico al London Bridge in cui morirono otto persone, e l’episodio ha subito spaventato l’opinione pubblica.

#ARREST | A man has been arrested for driving offences following this incident; two people – no further dets – were injured when a car collided with them in #SloaneSquare #Kensington. They have gone to hospital. Enquiries ongoing. https://t.co/x7NLIS25lV

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2020