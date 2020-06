Roberta Chiatti – Da oggi, 26 giugno 2020, è vietato portare il bagaglio a mano sugli aerei. A confermare la decisione del Ministero della Salute italiano è stato l’Enac che ha inviato la comunicazione alle compagnie aeree. Ora i passeggeri sono invitati a portare borse la cui dimensione è tale da essere posta sotto il sedile davanti il proprio posto prenotato o assegnato e non porre le borse nelle cappelliere degli aerei.

Questo divieto – inserito nell’allegato 15 del Dpcm pubblicato lo scorso 11 giugno – sarebbe stato introdotto per motivi sanitari, facendo rispettare il distanziamento sociale e diminuendo così il rischio di eventuali contagi di Covid-19.

Il distanziamento sociale, infatti, è d’obbligo negli aeroporti non solo italiani ma anche inglesi. Non a caso, in Inghilterra, l’aeroporto di Luton ha implementato delle videocamere di ultima generazione capaci di controllare che vengano rispettati i parametri di distanziamento sociale.

Tuttavia anche se il mondo pare stia iniziando a convivere con il coronavirus, bisogna sempre ricordare che questo “mostro invisibile” non è stato ancora sconfitto ed è quindi di rilevante importanza rispettare tutte le regole emanate dai governi, compreso l’utilizzo della mascherina.

A tal proposito, il Dr. Mark Smolinski, un medico americano di malattie infettive e presidente di Ending Pandemics, ha spiegato il motivo per cui indossare una mascherina diminuisca la diffusione e sia anche una forma di rispetto verso gli altri.

“Sono stupito dal gran numero di persone che non indossano una mascherina” dichiara il dottore che aggiunge:

“Come medico di sanità pubblica, so che il virus SARS-CoV-2 non si preoccupa del fatto che stiamo tutti andando un po’ fuori di testa per proteggerci. Il coronavirus attende di passare da una persona all’altra, poiché la percentuale di persone con infezione asintomatica è piuttosto elevata. Le mie possibilità di contrarre l’infezione, pertanto, non si basano esclusivamente sulle mie azioni, ma sono influenzate anche dai comportamenti di coloro che mi circondano. Questo è il motivo per cui sono deluso dalle azioni disinvolte di coloro che non hanno maschere, e triste di sapere che significherà che la pandemia continuerà a causare malattie e morte”.

In Regno Unito, dove la mascherina è diventata obbligatoria sui trasporti pubblici, ci sono ancora persone che la indossano in modo sbagliato coprendosi solo la bocca o la nascondono nello zaino utilizzandola solo per evitare multe da £100 da pagare entro 14 giorni. Tutti scenari che si verificano generalmente nel resto del mondo, compresi gli USA dove solo una minoranza le indossa.

Queste persone, secondo il Dott. Smolinski, non capiscono che la mascherina “non è un ostacolo alla propria libertà […] Indossare una mascherina dice alla persona con cui passi per strada […] che la rispetti come un compagno umano” – dichiara il Dott. Smolinski il quale si rattrista davanti alla “non curanza” di molte persone che causa aumento di propagazione del virus e ulteriore decessi, quando in realtà basterebbe prestare un po’ di più attenzione facendo un piccolo sforzo.

Quanto alla nuova riforma introdotta per i passeggeri aerei, il divieto del bagaglio a mano dovrà essere rispettato fino a quando la pandemia non verrà debellata del tutto, solo in quel caso verranno apportate nuovamente delle modifiche.