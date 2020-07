Covid-19, OMS: “Un mondo diviso aiuta il virus a diffondersi”

Ghebreyesus ha lanciato questo messaggio ieri, alla vigilia dei sei mesi da quando l’OMS ha ricevuto segnalazioni di casi di una “forte polmonite” in Cina, riconosciuta poi come Covid–19. Secondo il direttore, questo è il momento giusto per riflettere sui futuri obiettivi da raggiungere e sulle lezioni che abbiamo imparato.

“La pandemia di Covid-19 ha messo in luce il meglio e il peggio dell’umanità. In tutto il mondo abbiamo assistito ad atti commoventi di resilienza, inventiva, solidarietà e gentilezza. Ma abbiamo anche visto segni di stigma, disinformazione e politicizzazione della pandemia”, ha poi concluso, aggiungendo che un team di ricercatori saranno in Cina la prossima settimana per capire cosa ha effettivamente generato il coronavirus.