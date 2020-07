MSC Grandiosa ospita la nuova serie TV “The Nolans Go Cruising”, che va in onda per la prima volta su Quest Red e dplay martedì 7 luglio alle 22:00 sul canale 149 Sky & Sky HD, Virgin media 170, BT TV canale 38 e Freeview canale 38.

La serie TV è stata girata interamente a bordo di MSC Grandiosa ed è una serie sulle avventure delle famose quattro sorelle Nolans: Coleen, Anne, Maureen e Linda che vanno in vacanza dopo 20 anni, per visitare il Mediterraneo. Le sorelle salpano da Genova, nel nord Italia, visitando alcuni dei porti più famosi, tra cui Palermo, Marsiglia, Civitavecchia e Barcellona.

Viaggiano con stile, scegliendo un servizio “Made in Italy” ma di fama internazionale. Su MSC Grandiosa, vivono esperienze incredibili tanto da organizzare una loro esibizione cantando la loro celebre canzone I’m in the Mood for Dancing” e decidono di farlo nell’elegante teatro da 900 posti della nave.

Antonio Paradiso, amministratore delegato di MSC Crociere Regno Unito e Irlanda dichiara: “Abbiamo lavorato su questo progetto per quasi un anno ed è qualcosa di cui siamo stati incredibilmente entusiasti fin dall’inizio. Sappiamo quanto le nostre navi hanno da offrire e di quali esperienze indimenticabili possono vivere i nostri ospiti a bordo, ma lavorare su una serie TV come questa consente al pubblico britannico di vedere su larga scala quale sia la scelta ideale per una vacanza in crociera”

Ha aggiunto: “Guardando lo spettacolo si capisce quanto le Nolans si siano divertite a bordo di MSC Grandiosa e speriamo che il pubblico guardi la loro grande esperienza e si sentano un po’ ispirato a fare anche una vacanza in crociera.”

MSC Grandiosa, entrata in servizio nell’ottobre 2019, è la nave da crociera più grande rispetto alle altre 16 che compongono la flotta di MSC Cruises. Ospita fino a 6.300 passeggeri e dispone di 20 bar e lounge, due teatri e 12 ristoranti esclusivi, tra cui il ristorante Teppanyaki, il preferito delle sorelle Nolans.

La serie TV “The Nolans Go Cruising” sarà in onda su Quest Red ogni martedì alle 22:00 BST dal 7 luglio al 25 agosto. Gli episodi potranno essere guardati anche on demand su dplay.