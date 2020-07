Londra (Rosita Dagh) – Da questo venerdì, 10 luglio, i turisti che arrivano nel Regno Unito da 75 paesi esteri non devono autoisolarsi per due settimane. Ciò che il Ministero degli Esteri consiglia vivamente di non fare sono i viaggi in crociera.

Un portavoce ha affermato che la decisione in merito alle crociere è stata presa a seguito degli ultimi dati e ricerche consegnate dal Public Health England, ma si continuerà a monitorare la situazione in caso verrà ritenuto opportuno riaprire il commercio delle navi da crociera.

Circa l’esenzione della quarantena in Regno Unito, è bene ricordare che coloro i quali arrivano in Regno Unito da Paesi classificati “Quarantine Free” ma 14 giorni prima hanno visitato un Paese con un tasso più alto di decessi e contagi Covid-19, dovrà autoisolarsi per 14 giorni una volta atterrato nel territorio britannico.

Tra i Paesi del Regno Unito, la Scozia invece richiederà la quarantena a coloro che provengono dalla Spagna che, secondo il governo scozzese, presenta una prevalenza del virus pari a 330 persone per 100.000, rispetto a 28 persone per 100.000 in Scozia.

Il primo ministro Nicola Sturgeon ha affermato che la decisione è stata necessaria per salvaguardare la Scozia.