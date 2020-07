Sarà possibile riportare i trolley all’interno delle cabine degli aerei come bagaglio a mano.

By Staff Italoeuropeo

Londra ( Francesca Ganzi) –Dal 15 luglio però il divieto cade e il trolley, ha spiegato, “si può portare”, lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa .

Con il nuovo Dpcm viene meno dunque il divieto imposto il 26 giugno per bagagli e borsoni da sistemare sulle cappelliere. Resta però l’obbligo di mascherina a bordo dei velivoli.

Attenzione anche a vestiti inutilizzati a bordo. Se ci sono indumenti che non vengono utilizzati, sara’ obbligatorio riporli in buste sterilizzate ( che dovrebbero essere messe a disposizione dalla compagnia)

L’attenzione deve essere ancora e sempre l’unica arma per difenderci dal Covid-19 ancora vivo in mezzo a noi. Munirsi di gel disinfettante e mascherine. L’uso prolungato della stessa mascherina non e’ consigliato. Ogni 3 giorni e’ meglio sostituire la vecchia mascherina con una nuova.

La prevenzione non e’ mai troppa, mai abbassare la guardia, gli esperti, si aspettanno altri picci tra Settembre e Ottobre.