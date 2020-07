Londra (Roberta Chiatti) – Gregorio Perfetti, l’italiano diventato senzatetto a causa del Covid-19, ora ha finalmente trovato un posto di lavoro a Preston, vicino Manchester in Regno Unito.

Gregorio, all’età di 18 anni lasciò l’Italia per vivere all’estero. Prima di stabilirsi in Germania, ha lavorato diversi anni in Francia facendo la gavetta in un ristorante insieme a suo zio. Dopo esser diventato cuoco, si è stabilito in Germania dove fino a pochi mesi prima della pandemia lavorava in un ristorante.

Prima del Coronavirus, si recò in Italia per una breve vacanza che poi si è tramutata in un inferno. Con lo scoppio della pandemia, Gregorio rimane bloccato in Italia, perdendo il suo lavoro in Germania e trascorrendo diverse settimane in un Bed and Breakfast a 45 euro a notte.

Le spese erano troppe e con una figlia da mantenere a Parigi, Gregorio rimane senza un soldo e fa della sua macchina, la sua nuova casa.

Trascorre il periodo del lockdown per le strade di Roma, chiedendo l’elemosina ai passanti e sperando nella “bontà della gente”. Nonostante alcuni sguardi di indignazione, Gregorio è riuscito ad attirare l’attenzione di molte persone che gli hanno fornito cibo e addirittura la doccia di casa durante quei giorni da incubo.

Con il passare del tempo, la sua condizione non è passata inosservata, tanto che gli italiani di tutto il mondo si sono attivati per aiutarlo. Dopo il servizio condotto da “La Repubblica”, la redazione ha ricevuto diverse proposte di lavoro, anche dal Marocco, e offerte di pernottamento in hotel, come ha fatto l’Hotel dei Consoli, un quattro stelle di Roma che ha messo a disposizione una delle sue camere. Tuttavia tra le diverse proposte di lavoro, Gregorio ha accettato l’offerta dell’agenzia Etolavoro che gli ha consentito di trasferirsi in Inghilterra, a Preston, e lavorare presso il ristorante italiano Tiggis Ribble Valley.

Oggi Gregorio Perfetti gode di una paga settimanale con 2 giorni di riposo e vitto e alloggio inclusi.

Il trasferimento è stato possibile grazie alla raccolta fondi creata da alcune persone su GoFundme che è riuscita a ricevere molte donazioni arrivando ad un budget totale di 5mila euro. Metà delle donazioni sarà data a due enti di beneficenza, Nonna Roma e Progetto Arca che da anni si impegnano ad aiutare i senzatetto italiani, il primo con pasti e prime necessità, il secondo con progetti di reinserimento dei senzatetto nella società.