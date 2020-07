Londra (Roberta Chiatti) – Il cancelliere tedesco, Angela Merkel, dichiara che al momento è difficile dire se si troverà una soluzione alla fine del vertice UE per il Covid-19.

I leader dell’UE sono ancora a Bruxelles per stilare un nuovo piano di ripresa economica post-coronavirus. Si sono incontrati per la prima volta venerdì scorso per stilare un pacchetto di “pronto soccorso” utile alla ripresa economica dell’UE

In questo terzon giorno si sono verificati alcuni dibattiti e diatribe sulla proposta dei 750 miliardi di euro, ritenuto da alcuni Stati membri un investimento troppo grande e che quindi desiderano che venga distribuito sotto forma di sovvenzioni.

Angela Merkel dichiara: “Non posso ancora dire se troveremo una soluzione. C’è molta buona volontà ma anche molte posizioni diverse”.

Il vertice è stato creato dopo che Paesi come l’Italia e la Spagna si sono lamentati per l’inefficienza dell’Unione nei confronti delle nazioni colpite fortemente dalla pandemia. L’Italia, in particolare, ha sofferto più di tutti in Europa registrando 35.000 vittime morte per Coronavirus.

Ma se attualmente l’Italia si sta riprendendo lentamente, la Spagna sta affrontando uno dei peggiori focolai nella regione nord-orientale della Catalogna. A circa quattro milioni di persone a Barcellona, ​​La Noguera e El Segrià è stato ordinato di rimanere a casa per 15 giorni.

Intanto nel mondo si manifestano ulteriori decessi e contagi per Covid-19. Secondo gli ultimi dati dell’Organizzazione mondiale della sanità, dallo scorso sabato i nuovi casi sono aumentati di quasi 260.000 in 24 ore, un picco mai visto dall’inizio della pandemia.

Al momento si contano 14 milioni contagiati e più di 600.000 morti secondo la Johns Hopkins University.