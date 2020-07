Tweet on Twitter

Londra (Roberta Chiatti) – Richiesto lockdown locale a Blackburn dopo un aumento di casi di coronavirus che superano i numeri di Leicester, prima città a ricevere ordinanza di lockdown locale mentre il resto del Regno Unito riprendeva le attività.

Blackburn ha registrato il più alto tasso di infezione, con 79,2 casi per 100.000 persone, nella settimana fino al 17 luglio secondo gli ultimi dati del Public Health England.

Tuttavia, il Prof. Dominic Harrison dichiara che al momento imporre un lockdown locale a Blackburn sarebbe poco opportuno. Per combattere il virus sono state introdotte nuove misure come limiti più severi per visitare un’altra famiglia ed evitare abbracci o strette di mano rispettando il distanziamento sociale.

Intanto il lockdown a Leicester sembra funzionare: nuovi casi di contagio sono scesi a un tasso di 77,7, con 276 nuove infezioni, rispetto a 429 della settimana precedente.