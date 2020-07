Londra (Roberta Chiatti) – Charles Michel, Presidente del vertice UE, dichiara con un tweet la vittoria sul Recovery Fund. Dopo 90 ore di colloqui, i leaders dell’UE hanno raggiunto un accordo sul piano di ripresa economica post coronavirus, che comprende 750 miliardi di euro distribuiti sotto forma di prestiti e sussidi ai 27 Stati membri.

We did it! We have reached a deal on the recovery package and the European budget for 2021-2027.

This is a strong deal. And most importantly, the right deal for Europe right now. #EUCO pic.twitter.com/c6fQ5ppwpf

— Charles Michel (@eucopresident) July 21, 2020