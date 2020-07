Londra (Roberta Chiatti) – A Londra riapre Buck Street Market, un mercato realizzato con Container che ospitano ristoranti e negozi da cui comprare prodotti eco sostenibili. Il mercato è situato a Camden, più precisamente tra Buck Street e Camden Hihg Street, l’area più folkloristica della capitale.

A causa della pandemia Buck Street Market ha riaperto il 15 luglio e adesso invita i propri clienti a godere del loro nuovo spazio all’aperto grazie alla realizzazione di due terrazzini dove possiamo trovarci anche due bar e un maxischermo che proietterà dibattiti e film a tema ambientalista.

Cosa possiamo trovare a Buck Street Market?

Il mercato si divide in due piani: a piano terra troveremo attività che vendono prodotti eco-friendly come abiti, accessori ma anche piante, aperti tutti i giorni dalle 10 alle 19. Per chi preferisce puntare sul cibo, bisognerà spostarsi al primo piano per assaggiare piatti tipici di diverse parti del mondo: Francia, Italia ma anche Irlanda con il ristorante di lusso “Wildfower” (aperto dalle 12 alle 23), la cui cucina è gestita dallo chef irlandese Adrian Martin.

Dove si trova esattamente?

Buck Street Market lo troviamo in un angolo peculiare di Camden: a Container City, “Città di container”. Infatti, l’area è famosa per il riciclo di container a uso edile ospitando varie attività commerciali, compresi uffici e asili. Questa nuova tecnologia, oltre ad essere a basso costo ed eco sostenibile riduce i tempi di costruzione.

L’obiettivo della struttura

L’obiettivo dell’intero progetto (ideato dall’ architetto Eric Reynolds, lo stesso che ha fondato Camden Market negli anni ’70) è ridurre il tasso d’inquinamento, perciò l’utilizzo di plastica è vietato e le attività sono alimentate da energia da biomasse.

Non mancheranno workshop artigianali ed eventi che invitano il pubblico a familiarizzare con i temi eco-sostenibili che da anni ambiscono alla salvaguardia del nostro pianeta.