Londra (Roberta Chiatti) – Pub e ristoranti di Aberdeen, in Scozia, sono costretti a chiudere a causa di un nuovo picco di casi Covid-19.

A dichiararlo il Primo Ministro scozzese, Nicola Sturgeon, la quale ha deciso di imporre nuovamente restrizioni di lockdown dopo che si sono registrati nuovi casi che si stanno diffondendo a macchia d’olio nella comunità.

Pertanto, è stato ordinato di non recarsi ad Aberdeen se non per motivi di lavoro o accademici. Coloro che vivono nella zona non devono percorrere più di cinque miglia per scopi ricreativi o entrare nelle case di amici o familiari.

Le restrizioni saranno riviste entro sette giorni ma se necessario potrebbero essere estese per un’altra settimana.