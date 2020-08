Tweet on Twitter

Share on Facebook

Londra (Roberta Chiatti) – MSC Grandiosa è la prima grande nave da crociera a riprendere servizio dopo 5 mesi di pausa a causa del Covid-19.

MSC Grandiosa, partita dal porto di Genova, farà tappa a Civitavecchia, Palermo, Napoli e nella capitale maltese, Valletta, in un tour di sette giorni con a bordo circa 2,500 passeggeri, rispettando così i parametri di sicurezza introdotti per combattere la pandemia.

Oltre al distanziamento sociale che verrà applicato a bordo, è stato confermato che tutti i passeggeri e l’equipaggio sono stati testati per il coronavirus prima dell’imbarco.

La notizia è positiva in quanto il settore crocieristico è stato uno dei più colpiti dal Covid-19 in tutto il mondo, includendo il Regno Unito dove il governo ha più di una volta sottolineato di non viaggiare e prenotare crociere anche dopo il lockdown.

Questo perché, prima della fase 1, si sono verificati diversi casi di Covid-19 a bordo di navi da crociere, tanto che secondo i dati dell’11 giugno, pubblicati dalla Johns Hopkins University, si sono registrati in totale 3.047 contagi e 73 decessi.

Tuttavia, ora che la situazione pare essere gestita meglio dagli operatori sanitari in Paesi come l’Italia, si ha maggiore fiducia nel far ripartire anche l’economia crocieristica, ma sempre con prudenza e buon senso.

Infatti, MSC Crociere conferma che i suoi nuovi protocolli di sicurezza, compresi i controlli giornalieri di temperatura corporea a bordo, superano gli standard nazionali e del settore.

Inoltre, nonostante MSC Crociere abbia annunciato l’offerta di una crociera dal porto di Bari il 29 agosto, il gruppo ha deciso di far ripartire in toto le sue attività dalla seconda metà di ottobre per evitare futuri e spiacevoli equivoci.

Ti potrebbe interessare anche “MSC Antonio Paradiso Interview Direttore generale MSC Cruises UK & Ireland”