Londra (Roberta Chiatti) – Il bonus “Eat Out to help out” è stato utilizzato 64 milioni di volte nella quarta settimana.

Nuovi dati mostrano oggi che i ristoranti hanno registrato più di 64 milioni di pasti scontati con il conseguente aumento delle entrate che favorisce la stabilità lavorativa dei dipendenti.

Considerando che circa l’80% delle aziende del settore hanno interrotto l’attività ad aprile, con 1,4 milioni di licenziamenti, le statistiche sopracitate sono davvero incoraggianti, perchè significa che nonostante la crisi economico-sanitaria, le persone hanno ritrovato il piacere di sedersi a tavola con i propri amici e godersi gli ottimi piatti che i ristoranti o i bar in Inghilterra mettono a disposizione.

I dati di OpenTable mostrano che durante la terza settimana di Eat Out to Help Out il numero di clienti nei ristoranti del Regno Unito è stato in media del 61% superiore rispetto agli stessi giorni dello scorso anno dal lunedì al mercoledì. Il livello medio dal lunedì al mercoledì nella prima e nella seconda settimana è stato rispettivamente del 12% e del 41%.

I dati, inoltre, mostrano che il numero di clienti nei ristoranti del Regno Unito è aumentato del 17% rispetto alla stessa settimana del 2019. In totale 87 mila ristoranti e bar inglesi hanno aderito al piano introdotto dal Cancelliere Rishi Sunak il quale ha dichiarato:

“Le cifre odierne continuano a mostrare che gli inglesi stanno sostenendo l’ospitalità – con oltre 64 milioni di pasti scontati finora, che equivale a quasi ogni persona nel paese che pranza fuori per proteggere il settore”

Il programma Eat Out to Help Out terminerà il 31 agosto, tuttavia alcuni ristoratori e clienti preferirebbero un’estensione per supportare il settore e l’economia del Paese durante la stagione autunnale.

