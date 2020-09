Tweet on Twitter

Share on Facebook

Londra ( Rossella Peligatta) La legge parla chiaro, permette alle forze dellʼordine di fermare, perquisire, interrogare e arrestare persone sospette che transitano nei porti e negli aeroporti del Paese.

All’Aeroporto di Stansted sono stati fermati e arrestati un Italiano e un Kuwaitiano. Secondo quanto riporta il Guardian, l’italiano ha 48 anni e il kuwaitiano 34 ( ancora sconosciuti i nomi) : entrambi erano su un volo della compagnia aerea Ryanair proveniente da Vienna. Il volo, è stato intercettato da aerei da caccia Typhoon della Royal Air Force.

30 AUG 1800z: Royal Air Force QRA Typhoons launched from Coningsby pic.twitter.com/6uREkbzCJM — Mil Radar (@MIL_Radar) August 30, 2020

La polizia ha detto che i due sono stati arrestati poco dopo le 19 (ora locale (le 20 in Italia) in seguito ad una segnalazione di una minaccia alla sicurezza a bordo, secondo l’articolo 7 della legge sul terrorismo, che permette alle forze dell’ordine di fermare, perquisire, interrogare e arrestare persone sospette che transitano nei porti e negli aeroporti del Paese. Da Scotland Yard fanno sapere che un’inchiesta è in corso.

La Ryanair ha reso noto che nel corso del viaggio Vienna-Londra l’equipaggio era stato messo al corrente di una “potenziale minaccia alla sicurezza” e per questo il pilota ha dato l’allarme, mettendo in moto il volo di scorta dei caccia e l’intervento delle forze antiterrorismo.