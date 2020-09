Tweet on Twitter

Share on Facebook

Londra (Roberta Chiatti) – Il Covid-19 non farà altro che aumentare il tasso di disoccupazione nei prossimi anni, ma aziende come Amazon preferiscono tendere una mano e aiutare chi è in difficoltà.

È così quindi che Amazon annuncia l’offerta di altri nuovi 7000 posti di lavoro in UK arrivando ad un totale di 10.000 contratti che si raggiungeranno entro la fine del 2020. Negli scorsi mesi 3000 nuovi dipendenti sono entrati a far parte del team Amazon.

La notizia che fa rincuorare chi è attualmente disoccupato è che i contratti saranno a tempo indeterminato con un paga minima di £ 9,50 l’ora. Inoltre non mancheranno nuove 20.000 assunzioni (questa volta a tempo determinato) durante i periodi festivi in cui solitamente aumentano le vendite online.

Il nuovo personale sarà chiamato a lavorare nei nuovi centri di distribuzione a Darlington, Durham e Sutton-in-Ashfield, Nottinghamshire, ciascuno dotato di tecnologie avanzate firmate “Amazon Robotics”.