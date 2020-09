Londra (Roberta Chiatti) – Il coronavirus è riuscito a far annullare il Winter Wonderland 2020. Per la prima volta nella storia il parco di Hyde Park sarà vuoto durante le vacanze natalizie. Ogni anno migliaia di turisti si recano nella capitale britannica solo per trascorrere un weekend a Winter Wonderland, un vero e proprio “Paese dei balocchi” natalizio a Londra.

Montagne russe, mercatini europei, giostre, pista di pattinaggio e tante altre attrazioni saranno inesistenti durante il periodo più magico dell’anno e questo perchè la pandemia ha messo a dura prova l’intera organizzazione.

“È stato difficile trovare una soluzione per non sacrificare il nostro speciale evento” – dichiara un comunicato stampa rilasciato dagli organizzatori, i quali hanno deciso quindi di annullare l’evento.

In effetti far rispettare il distanziamento sociale e adottare tutte le misure di precauzione previsti per gli eventi all’aperto non renderebbe il Winter Wonderland l’evento natalizio che gran parte di noi conosce, dove famiglie e amici si uniscono per celebrare le feste uniti.

Nonostante molti parchi divertimenti, anche italiani, abbiano ripreso le loro attività a norma di sicurezza, il Winter Wonderland preferisce non deludere le aspettative dei visitatori ed evitare l’edizione 2020 per ritornare più carichi nel 2021.