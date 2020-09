Londra (Roberta Chiatti) – Da Downing Street sono giunte voci secondo cui il Primo Ministro ha intenzione di mettere a capo di Ofcom Paul Dacre, ex direttore del Daily Mail e Lord Moore come nuovo Direttore della BBC.

Entrambe le figure sono malviste dal mondo radio-televisivo in quanto da sempre riconosciuti come due critici della BBC.

Secondo il laburista Andrew Adonis entrambi sono inadeguati perchè Dacre non ha mai creduto nei media regolamentati in modo imparziale, mentre Moore non crede nelle trasmissioni di servizio pubblico, come dimostra il suo rifiuto di pagare il canone di licenza.

In modo simile un veterano dell’emittente britannica ha sottolineato che Moore non solo ha rifiutato di acquistare una licenza televisiva, ma si è vantato in passato di non guardare la televisione: “È un giornalista senza alcuna conoscenza della gestione di alcuna istituzione e zero interesse per la trasmissione” – ha dichiarato.

Tra le diverse polemiche sollevate da diverse figure del settore dello spettacolo, incluso Hugh Grant, è intervenuto un ex manager della BBC rivelando quanto tali nomine porterebbero ad una mancanza di fiducia nel settore tanto da porre poi fini all’era dei talenti e degli spettacoli di intrattenimento “nostrani”.

Inoltre secondo alcuni se Moore dovesse diventare Presidente della BBC, spianerà la strada alla depenalizzazione del mancato pagamento del canone della BBC, cosa che potrebbe incidere sulle £200 milioni di entrate all’anno.

Un portavoce del governo ha detto che il processo di candidatura per il nuovo presidente della BBC sarà in corso a breve, seguendo criteri di selezione “solidi ed equi”.