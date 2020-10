Tweet on Twitter

London ( Laura Salimbeni) Ti pago 500 Sterline per stare a casa e non rischiare il Covid. Questa e’ la linea del Governo Britannico per abbattere e domare la inresponsabilita’ degli inglesi delle classi piu’ povere, che sono state costrette ad auto isolarsi perché positive, ma se le cose precipitano si estenderanno anche ad altri.

“Non permetteremo a chi trasgredisce di mettere a rischio i progressi fatti grazie alla maggioranza (della popolazione) che rispetta le regole”, ha avvertito la ministra dell’Interno, Priti Patel, confermando il rafforzamento dei controlli di polizia.

Le regole imposte dal Primo ministro Boris Johnson sembrano iniziare a farsi sentire , i casi scendono a 4mila gli ultimi dati diffusi dal ministero della Sanita’ hanno fatto registrare un secondo calo consecutivo di nuovi contagi quotidiani, scesi di poco sotto quota 6.000 dopo vari giorni era nettamente a 4.004.

Inoltre scatteranno maxi-multe fino a 10.000 sterline in caso di violazione dell’isolamento precauzionale obbligatorio.

Insomma dopo una male gestione della situazione Covid la Gran Bretagna deve alzare la voce farsi sentire dagli inglesi testardi e sciagurati, per non parlare dei 20 mila (idioti) che a trafalgar square hanno gridato alla liberta’ banalizzando il Corona virus, le mascherine e il sistema. Incredibile d’avvero e questo ribadisce ancora una volta quanto la gestione del governo fin dall’inizio non e’ stata adeguata o tardiva.

Ora iniziano a leccarsi le ferite, troppo tardi, chiudere il cancello quando i cavalli sono scappati….

