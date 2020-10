Oltre 1 italiano su 2 dichiara di avere almeno un parente, un amico o un conoscente che risiede attualmente nel Regno Unito. Tra questi, rimane elevato il numero di quanti descrivono come positiva la propria esperienza in UK (80% vs 86% nel 2019).

Londra Secondo una importante Indagine SWG commissionato dall’Ambasciata Britannica in Italia fornisce un’istantanea interessante sulla percezione degli italiani nei confronti del paese che ospita circa 700 mila loro connazionali.

Il 77% degli italiani ha intenzione di recarsi nel Regno Unito una volta conclusa l’emergenza Covid-19. Tale percentuale sale all’86% per chi ha tra 25 e 44 anni.

Cresce rispetto al 2019 il numero di quelli che, per il futuro, vogliono un legame forte tra UK e Italia (68%).

(68%). 4 italiani su 5 auspicano il mantenimento di una stretta collaborazione bilaterale per investimenti e scambi commerciali , ricerca scientifica e innovazione , sviluppo sostenibile, energia e cambiamenti climatici .

per , , . Rispetto all’emergenza sanitaria, 2 italiani su 3 ritengono utile che l’UE continui a lavorare con il Regno Unito , coinvolgendolo nei piani europei per affrontare la crisi.

, coinvolgendolo nei piani europei per affrontare la crisi. Più di 3 italiani su 4 ritengono prezioso il contributo che le competenze tecnologiche e di ricerca del Regno Unito possono offrire per trovare un vaccino che sconfigga il Covid-19.

A un anno di distanza dall’ultima indagine che ha sondato l’opinione degli italiani sul Regno Unito, la nuova indagine della SWG mostra che il legame tra UK e Italia resiste bene all’impatto del Covid-19.

I risultati di questa nuova indagine, la terza condotta dalla SWG per conto dell’Ambasciata Britannica, sono presentati alla vigilia del principale appuntamento nell’agenda bilaterale anglo-italiana, il XXVIII Convegno di Pontignano (Siena, 1-3 ottobre), al quale si discuterà di resilienza e di ricostruzione dopo l’impatto devastante della pandemia sulle vite, sui sistemi sanitari e sulle economie dei nostri paesi, per un futuro più prospero, sicuro e sostenibile di prima.

Gli Italiani e il Regno Unito

6 italiani su 10 (56%) sono stati almeno una volta nel Regno Unito nel corso degli ultimi 5 anni. Di questi, 9 su 10 ci tornerebbero, mentre il 75% di coloro che vi hanno trascorso almeno un anno per motivi di studio o di lavoro parlano positivamente della propria esperienza, a fronte di un 3% che pensa il contrario.

Da notare in un momento difficile per la diffusione del virus oltremanica, il 77% degli italiani si dice intenzionato a recarsi nel Regno Unito una volta conclusa l’emergenza sanitaria. Tale percentuale sale all’86% tra chi ha tra i 25 e i 44 anni.

Come gli italiani vedono il Regno Unito

Le prime associazioni mentali spontanee degli italiani rispetto al Regno Unito restano la Monarchia (+2% sul 2019) e la Brexit (+12% sul 2019). Quest’ultima scalza Londra, Lingua inglese e Bandiera al secondo posto.

Gli italiani e la Brexit

Rispetto alla Brexit, metà degli italiani restano critici (52%), anche se aumenta del 5% il numero di chi sostiene che i cittadini britannici abbiano fatto bene a votare per l’uscita del Regno Unito dalle istituzioni europee (33%).

A prescindere dalle valutazioni sull’esito del referendum nel 2016, rimane maggioritaria la parte di italiani non meno intenzionati rispetto al passato a recarsi oltremanica per turismo (58%), studio (64%) o lavoro/affari (64%). Rispetto a un anno fa, tuttavia, complice la situazione sanitaria legata al Covid, la voglia di visitare il Regno Unito segna un rallentamento, soprattutto per i turisti, per cui un +14% si sente meno incline a recarvisi in questo momento rispetto al 2019.

La relazione UK-UE nel dopo-Brexit

Rimane sostanzialmente stabile al 60% (62% nel 2019), la percentuale di italiani che ritiene auspicabile il mantenimento di un legame stretto tra il Regno Unito e l’UE dopo la Brexit, ma questa proporzione aumenta, in alcuni casi considerevolmente, quando si parla di aspetti specifici della partnership.

Il 74% degli intervistati è favorevole a un’area di libero scambio dopo l’uscita del Regno Unito dal Mercato Unico (75% nel 2019), il 71% auspica una stretta collaborazione in materia di sicurezza e difesa (-3% dal 2019), mentre il 64% degli italiani (-1% dal 2019) concorda con il principio di una gestione controllata dei flussi migratori dei cittadini comunitari tra UE e Regno Unito.

Il No-deal

A tre mesi dalla fine del periodo di transizione, più italiani rispetto allo scorso anno (84% vs 80%), ovvero oltre 4 Italiani su 5, ritengono che un mancato accordo tra Regno Unito e UE alla fine dei negoziati sarebbe dannoso. Solo il 4% ritiene il contrario.

Maggioritaria resta la percentuale di quanti ritengono che i danni di un no-deal sarebbero equamente ripartiti tra Regno Unito e UE (39%, – 4% dal 2019), a fronte del 30% (+4% dal 2019) che paventa conseguenze negative soprattutto per il Regno Unito e il 15% (+4% dal 2019) che immagina peggiori conseguenze di questo scenario soprattutto per l’UE.

La relazione UK-Italia nel dopo-Brexit

Sale al 68% (+2% rispetto a un anno fa) il numero di italiani a cui sta a cuore il mantenimento di una relazione profonda tra l’Italia e il Regno Unito, anche dopo la Brexit. La percentuale di quanti ritengono importante il proseguimento della collaborazione anglo-italiana cresce significativamente in riferimento a settori specifici.

Tra questi, cresce il numero di quanti auspicano che la collaborazione bilaterale continui in materia di scambi commerciali e investimenti (83%, +2% dal 2019), mentre rimane stabilmente alto il numero di chi ritiene strategico il mantenimento di una forte collaborazione in materia di ricerca scientifica e innovazione (82%), sviluppo sostenibile, energia e lotta ai cambiamenti climatici (77%).

Sempre maggioritario, anche se in lieve flessione rispetto al 2019, il numero di quanti ritengono importante collaborare in materia di sicurezza, difesa e immigrazione, che si assesta al 66% (-5% dal 2019), probabilmente a causa dell’accresciuta percezione di pericolo derivante dalla pandemia rispetto alle minacce più tradizionali.

Il rapporto UK-Italia alla prova del Covid

La voglia di mantenere aperti i canali della collaborazione bilaterale, soprattutto in materia di ricerca scientifica, sembra essere confortata dalla necessità, percepita come prioritaria, di sconfiggere il virus.

A tal proposito, una consistente maggioranza di italiani (66%) ritiene opportuno che il Regno Unito rimanga coinvolto nei piani UE per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria, a livello di ricerca e distribuzione del vaccino, scambio di informazioni e buone prassi per evitare la diffusione del contagio. Il Regno Unito dovrebbe rimanere completamente coinvolto in tal senso per il 46%, o quanto meno in parte per il 20%.

D’altra parte, a fronte della collaborazione scientifica avviata tra l’università di Oxford e l’italiana Irbm per conto di AstraZeneca, 3 italiani su 4 ritengono prezioso il contributo che le competenze tecnologiche e di ricerca del Regno Unito possono apportare alla ricerca di un vaccino contro il Covid-19.