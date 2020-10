l’Italia richiede il tampone a chi arriva dalla Gran Bretagna

L'Europa e' in una seconda ondata di Covid-19. Al momento i paesi sotto osservazione sono Francia, Spagna e Regno Unito, dove si stanno mettendo in atto dei locdown locali.

Londra (Laura Quintavalle) Tampone obbligatorio per chi arriva da Regno Unito, Belgio e Olanda: dal 7 ottobre cambiano ancora le regole dell’Italia sui viaggi da/per l’estero.

L’aumeto dei contagi fa paura e l’Italia alza le sue difese. Ecco la lista de paesi coinvolti:

Dal 22 settembre al 7 ottobre, l’Italia richiede il tampone a chi arriva da questi Paesi:

Croazia

Grecia

Malta

Spagna

Bulgaria

Francia (Regioni di Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Ilȇ -de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa Azzurra)

Dal 7 ottobre si aggiungono:

Regno Unito

Belgio

Olanda

Ricordarsi di comilare e portare con sé l’autodichiarazione giustificativa del viaggio in Italia, da consegnare ai controlli.

L’Europa e’ in una seconda ondata di Covid-19. Al momento i paesi sotto osservazione sono Francia, Spagna e Regno Unito, dove si stanno mettendo in atto dei locdown locali.

Anche in Italia i contagi sono in peggioramento, non c’e’ regione che non sia stata colpita: ragione per cui il ministro della salute Speranza ha introdotto l’obbligo di mascherina all’aperto in tutto il Paese e restrizioni sui viaggi da alcuni paesi.

Ecco la classifica dei Paesi che stanno registrando il più alto picco del Covid-19 in Europa:

Francia 165.407 Spagna 149.892 Russia 111.602 Regno Unito 108.721 Ucraina 50.784 Olanda 42.065 Repubblica Ceca 33.206 Germania 28.282 Italia 27.173 Belgio 24.800 Romania 21.284 Ungheria 12.614 Austria 10.061

Dati ECDC riferiti agli ultimi 14 giorni e aggiornati al 6 ottobre