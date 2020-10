Tampone: come funziona in UK? C’e’ un caso in cui vi pagano pure per farlo

Londra ( Luca Lorenzini) Spezziamo una lancia a favore dell’NHS britannico tanto attaccato sotto l’onda del Covid. Dobbiamo dire che la verita’: poteva essere gestita meglio la situzione, a se facciamo un paragone con altri paesi tutti piu’ o meno si sono trovati sotto l’attacco o lo scacco del corona virus. Nessuno era pronto. C’e’ stata una gestione peggiore o migliore a seconda del paese o della cultura di esso.

Comunque in UK, c’e’ da dire che i tamponi vengono fatti. Ci sono delle arre con box dove ai passanti vengono fatti i test. Oppure ci sono varie possibilita’:

Fare tampone ricevuto a casa

L’NHS dà la possibilità alle persone di ricevere a casa il kit completo per effettuare da sé il test tampone e poi rispedirlo più vicino post office. Il risultato del tampone arriva nell’arco di 48 ore.

Pero’il test va richiesto se ci sono sintomi veri, e non tanto per farlo per vedere se si ha il virus o no. Potete trovare Qui il link dove richiederlo.

oppure per chi e’ interessato potete prendere parte a una ricerca (dove venite pagati)

La Oxford University e dall’Office for National Statistics, ha come obiettivo della ricerca quello di effettuare analisi a campione, ma su scala nazionale, dello stato di salute delle persone. Chi vi partecipa riceverà £50 per la prima visita, e £25 per ognuna delle successive, per un totale di £400 al termine dell’anno di ricerca.Si verrà monitorati per un anno intero strutturato nella seguente maniera:

Nel primo mese, una volta a settimana, si riceverà a casa, la visita di una persona specializzata che effettuerà il test tampone. Dal secondo mese in poi la visita avverrà ogni trenta giorni. Qualora il tampone risultasse positivo, verrà avvertito il GP di riferimento che si metterà in contatto col paziente. In caso di negatività non si riceverà nessuna comunicazione.

Chi fosse interessato ad aiturare la ricerca dovete chiamare il numero 0800 085 6807 o mandare una email : iqvia.covid19survey@nhs.net

Eltro altri posti dove fare il test

Si può essere sottoposti al test anche andando fisicamente nei luoghi che sono stati attrezzati per l’emergenza nei vari Borough ( chiedete o andate sul sito in quello dove abitate. In questo caso il servizio è gratuito. Se si hanno sintomi, però, è sempre consigliabile richiedere il kit a casa, e non recarsi in ospedale, meglio non rischiare la vita ne quella degli altri, e inoltre con sintomi lo stesso NHS non vi fara’ andare.

Ci sono anche i laboratori privati a pagamento ( tu devi pagare non vieni pagato) I costi variano in base al servizio offerto e partono da un minimo di £30 a un massimo di £130 e la differenza varia anche se si richiede il solo test tampone o sierologico. La differenza con gli altri test e’ solo il tempo. Quello priva hai il risultato in poche ore. I altri casi dalle 24 alle 48 ore.

L’NHS consiglia ( e lo facciamo anche noi) di scaricare App gratuita che ti traccia e ti avverti di fare il test se tu fossi stato in contatto con un positivo ( che ha caricato ovviamente l’app anche lui) Il servizio è gratuito e fino ad ora in tutto l’UK: questo link è possibile scaricarla sia per cellulari Android che Apple. In italia e’ usata Immuni che consigliamo di scaricare se siete in italia o se fate un viaggio in italia.