Londra (Francesco Fruselli) Allarme generale in tutta Europa:i governi stanno mettendo in campo nuove misure e restrizioni mirate, per contenere la seconda ondata del Covid 19 che sta travolgendo tutto il continente.

I dati in Europa parlano chiaro: 700mila nuovi casi di coronavirus, piu’ del34% rispetto alla settimana precedente.

Dalla Gran Bretagna pensa seriament a un Lockdown nel periodo di Half Term (una chiusura di settimane per ora ). Secondo il Daily Express, un lockdown “breve ma netto” è tra i piani del coverno di oggi. Il primo ministro sta pianificando un lockdown per due settimane su gran parte dell’Inghilterra.

Intanto Irlanda del Nord annuncia le nuove restrizioni. Le scuole chiuderanno lunedì e pub e ristoranti dovranno affrontare nuove restrizioni da venerdì sera, nel tentativo di arginare i casi di Covid-19, ha detto il primo ministro Arlene Foster.

I can confirm that this is the case. No changes to the current childcare situation. Childcare and crèches will stay open. https://t.co/JWFupizLok — Michelle O’Neill (@moneillsf) October 14, 2020

Le attività di ospitalità saranno limitate ai servizi di asporto e consegna per quattro settimane a partire da venerdì. I funzionari sanitari avevano avvertito che le infezioni sarebbero aumentate ulteriormente se entrambe le scuole e i locali di accoglienza fossero rimasti aperti.

L’Irlanda del Nord chiuderà i suoi pub per un mese a partire da venerdì e chiuderà le scuole per due settimane dalla prossima settimana in caso di blocco dell’interruttore. Il leader del Lancashire County Council ha affermato che è “inevitabile” che l’area verrà presto aggiornata alle restrizioni di livello tre per il coronavirus. I funzionari sanitari di Liverpool si aspettano di vedere il numero di pazienti affetti da Covid-19 negli ospedali della città superare i livelli del primo picco nei prossimi 7-10 giorni. Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha avvertito che è “inevitabile” Londra questa settimana sarà immersa in un blocco di secondo livello.



Blocco completo

Prima di arrivare al Lockdown generale il governo Britannico ha optato per un sistema a tre livelli in Inghilterra, con il divieto di assemblamenti anche in famiglia all’interno solo nelle aree di maggiore preoccupazione. Sage ha detto che il governo dovrebbe prendere in considerazione un breve blocco di due o tre settimane, immediatamente, per ridurre il numero di casi.

(aggiornamenti in corso)