Londra ( Roberta Tommasini) – L’aumento di contagi che massagra l’economia del mondo, forse poteva essere evitato o controllato, se durante l’estate si stava piu’ attenti con le restrizini e regole.

Questa e’ il primo punto del virologo Fabrizio Pregliasco, intervenuto ieri alla trasmissione radiofonica di LondonONERadio la radio ufficiale italiana a Londra e in Uk.

” Allontanandosi dal lockdown era chiaro che il virus sarebbe tornato, anzi non e’ mai andato via”, cosi sottolinea il Dr Pregliasco.

“Per quanto riguarda il momento e’ un periodo difficile per l’Italia e per il mondo. Dobbiamo arginare il virus con i lockdown, per ora e’ lunico modo per non far diffondere a macchia d’olio il virus, e siamo anche in ritardo. Il Vaccinarsi per l’influenza, puo’ essere un modo per monitorare e separare tra l’influenza stagionale e il corona virus”. Continua il Virologo.

Il presidende Mattarella sul vaccino anti covid, ha detto che devono essere disponibili per tutti, senza distinzione di classi sociali, ci vuole tempo per l’industralizzazione, ma l’obbiettivo e’ fattibile. Anche il Dr Pregliasco e’ di questo avviso, ma per ora dobbiamo essere noi con piccoli accorgimenti quitidiani a fronteggiare il virus.

Alla domanda sui tamponi in italia se ci sono a sufficienza, il Dr Pregliasco ha detto che in italia sono aumentati, dobbiamo stare attenti alla validita’ spesso ( purche’ in percentuale bassa) spesso un tampone non basta. Puo’ capitare che se una pesona fa due test negativi puo’ al terzo tentativo essere positivo. L’errore dice il virologo ci sono su ogni test medico, dobbiamo in questo caso migliorare e monitorare al meglio l’interpretazione dei risultati del test sul covid questo dara’ una statistica importante per ridurre l’errore.

