Londra (Luca Prestigiacomo) – Il governo Boris ha ceduto. Chiude tutto. “Non c’è altro da fare” così Boris Johnson si è rivolto alla nazione dopo aver fatto vedere i dati e grafici, er far capire (nella classica disciplina inglese dei dati) la ragione della chiusura della nazione.

Ristoranti, pub, chiusi, chi può lavorare da casa deve lavorare da casa. Chi non può farlo, vada al lavoro ma seguendo le regole. Ma il consiglio del di Boris è stare a casa.

Lockdown per tutta la nazione britannica, ma stavalta il “covid non c’entra”, è colpa di alcune persone ignoranti che non hanno seguito le regole. Il Covid fa e farà il suo mestiere a caccia di corpi per un rifugio sicuro.

Nulla è servito la prima esperienza. In metro anche stasera (la notte di Halloween) tutti senza mascherina ma con le maschere disegnate. In questi mesi si è visto a Londra e nel resto del regno unito molte persone che non rispettavano le regole, nemmeno del distanziamento.

Non tutti certo, ma se i casi sono aumentano, radoppiando, triplicando, ogni giorno vuol dire che la massa non ha rispettato le regole, e si merita un altro lockdown.

L’economia precipiterà, le persone non avranno più un lavoro, e ci sarann chi il lavoro se lo vedono rifiutare, perchè in cassa non ci sono i soldi per assumere. Lo smart-working è l’ancora di salvezza per molti ma non per tutti, pensiamo a chi gestisce ristoranti, pub, teatri, cinema, eventi e la lista potremmo allungarla, se servisse a qualcosa.

E ora? Nulla la seguiremo tutti la solita formula dell’altra volta. Tutti a casa a mostrarci live su zoom o su instagram nell’attesa che calino i casi e di un vaccino che tarda a venire. Però il tutto si complica stavolta perchè domani è Novembre e dopo viene Natale e sarà difficile festeggiare come abbiamo fatto sempre. Ci adatteremo, il regalo più grande quest’anno sarà non prendere il coronavirus.

Dove troveremo la calma? Il controllo? Il nervoso è per tutti al limite, e lo abbiamo visto negli scontri in italia e in UK.

Boris ringrazia l’impegno di tutti per questo momento difficile. Non so quanti di loro ti ringrazieranno.

Il Primo Ministro, parla del sistema NHS, elogiando il lavoro che ha fatto e che farà e che dobbiamo avere fiducia nei medici. La situazione è difficile, sarà un Natale diverso, ha detto Boris “ma farò di tutto per salvaguardare la salute di tutti e regalare un Natale il più sereno possibile.

Il problema, è che nessun governo, sa veramente quale decisione prendere e quando. Chiudere una nazione prima potrebbe essere peggio, chiuderla tardi potrebbe essere un disastro e una via del non ritorno. Ci si appella hai dati, alle parole, ma intanto tutti a casa è l’unico fatto reale e concreto.