Il principe William ha avuto il Covid ad Aprile

Londra ( Rebecca Sironi) E’stato tenuto nascoto per non far preoccupare la Nazione, gia’ in uno stato di crisi. Ad Aprile il principe William ha avuto il covid e ha dovuto lottare molto per respirare.

Nello stesso periodo era risultato positivo il padre Carlo e sarebbe stato proprio il padre ad aver contagiato il figlio, la Regina Elisabetta era al corrente della situazione.

Nello stesso periodo il premier Boris Johnson era in terapia intensiva e la notizia se fosse stata rivelata, avrebbe creato il panico in Gran Bretagna.

“William è stato colpito abbastanza duramente dal virus. A un certo punto ha lottato per respirare, e ovviamente tutti quelli intorno a lui erano in preda al panico” ha rivelato un portavoce della casa di Anmer Hall dove abitano il principe William e Kate.

Proprio perché l’ha provato sulla sua pelle, William pare più intenzionato che mai a far capire quanto sia pericoloso e quanto siano importanti le misure di contenimento del virus. “William è ben consapevole che chiunque può contrarre questa terribile malattia e sa quanto sia importante che tutti prendano sul serio questo secondo lockdown”.