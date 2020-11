Londra ( Sara Pintiricci) È accaduto nella tarda serata di lunedì, in un’area signorile nel prestigioso quartiere di Chelsea. Nessun ferito.

Fortunatamente, al momento del crollo nessuno si trovava all’interno i quali erarano in fase di ristrutturazione.

Alcuni testimoni residenti nei pressi delle abitazioni hanno detto:«Abbiamo sentito un boato, pensavamo fosse un tuono. Poi, questa mattina, camminando nel quartiere abbiamo notato i due edifici crollati».

Ben più spaventati gli abitanti dei palazzi adiacenti a quelli crollati, costretti tra l’altro a lasciare le loro case: l’evacuazione è avvenuta a scopo precauzionale, per consentire, questa mattina, gli accertamenti sull’agibilità di tutti gli edifici.

Local road closures remain in place this morning after a building collapse on Durham Place in #Chelsea last night. Firefighters worked to make the scene safe. Nobody is thought to have been in the building at the time of the collapse & no reported injuries https://t.co/32ySlvTG7n pic.twitter.com/Y7TA5P28pu

— London Fire Brigade (@LondonFire) November 3, 2020