Biden ad un passo dalla vittoria. Ma in america iniziano le sommosse dal nostro corrispondente

By Staff Italoeuropeo

Tweet on Twitter

Share on Facebook

New York (dal nostro corrispondente Michele Casadei Massari) Biden e’ ad un passo per entrare alla Casa Bianca. Lui invita alla calma e alla tranquillita’. Intanto sono state aumentate le forse di sicurezza davanti alla sua casa e la protezione dei servizi segreti e’ aumentata del doppio intorno a lui e alla sua famiglia.

Dall’altra parte Trump e’ accanito come non mai e grida disperato al complotto sui voti. Piange come un bambino a cui gli stanno rubando il suo giocattolino. E ha gia’ annunciato una dura lotta nei tribunali.

Ma cosa succede nelle strade? Quello che i giornali non dicono?

Ogni sera alla chiusura dei negozzi i proprietari devono mettono sacchi di sabbia davanti alle porte e alle vetrate delle loro attivita’. Inchiodare tavole e sigillare il piu’ possibile ogni possibilita’ di ingresso.

La city di NY, e’ piena di polizzia che incoraggia i cittadini a chiudersi nelle proprie case, perche’ dopo la fine delle elezioni si prevedono disordini e sommosse. E i cittadini, quelli che lottano tutti i giorni per lavorare in una New york gia’ collassata dal covid, hanno paura.

E questo e’ un male che si estende in tutta l’america. Trump ha seminato terrore, paura, arroganza prima e durante la campagna e in tutto il suo mandato. L’America e il mondo hanno bisogno di una nuova pagina, di una politica forte efficace mirata alla concretezza piu’ che alle parole.

la testimonianza continua nella lunga diretta di ieri a LondonONEradio la radio ufficiale degli italiani a Londra e in UK: