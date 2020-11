Londra ( Federico Bollati) Non sono ancora finiti del tutto gli scrutini, ma la vittoria di Biden e’ schiacciante:

Il democratico Joe Biden e’ il 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America. E anche se Trump non concede la vittaria gridando al complotto, i risultati sono chiari. E con lui c’e’ una nuova first lady, la moglie di Biden sempre al suo finco Jill Jacobs Biden che ha origini italiane. Il nonno gaetano immigro’ negli Stati Uniti e cambio’ il cognome da Giacoppa a Jacobs

Le prime parole di Joe Biden, sono state: “Sono onorato che gli americani mi abbiano scelto come loro presidente. Il lavoro davanti a noi sarà difficile ma vi prometto questo: sarò il presidente di tutti gli americani”.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020