John Elkann investe a Londra nel settore immobiliare di lusso per la prima volta dopo alcune esperienze in Italia. Infatti, già dal 2015 il nipote di Agnelli diventò azionista di Merope Asset Management, conosciuta a Milano per i suoi immobili di lusso.

Tuttavia Londra, nonostante Brexit e Covid-19, ha un mercato che attrae sempre gli investitori ed infatti la sua società Exor (che controlla il gruppo GEDI, l’Economist, Juventus e Ferrar) è diventata primo azionista di Almacantar, una delle più importanti società del mercato britannico real estate.

Basti pensare che ha realizzato il famoso Centre Point, palazzo all’incrocio tra Tottenham Court Road e Oxford Road, e Marble Arch Place.

Nel 2018, Almacantar ha ceduto immobili per oltre mezzo miliardo di sterline, ricavati soprattutto dalle vendite per 210 milioni del 125 Shaftesbury Avenue, nel West End, e della Space House per 150 milioni. Tuttavia a causa Brexit nello stesso anno l’azienda chiude in rosso con 20 milioni di sterline, dopo i 146 milioni di utile rispetto all’anno precedente.