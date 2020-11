Scozia primo Paese al mondo a distribuire assorbenti gratis

By Staff Italoeuropeo

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Scozia ( Elena Pittella) Distribuzione gratuita degli assorbenti in Scozia: il Period Products (Free Provision Scotland) Act è stato approvato all’unanimità ieri sera dal parlamento di Edimburgo.

Una lotta che dura da anni ora e’ realta’. Da oggi molti ristoranti e pub mettono a disposizione assorbenti gratuiti per le cliente, andando incontro anche a chi si trova in difficolta’ economica per l’acquisto degli assorbenti.

Una decisione che suscita scalpore per una parte politica britannica, ma che dall’altra parte ha il consenso del popolo. “Finalmente una cosa saggia in un periodo difficile e nella giornata contro la violenza delle donne” – dice una studentessa di Edimburgo che e’ stata una sostenitrice da molti anni nei corridoi universitari proprio all’Universita’ di Edimburgo.

Una svolta importartane che si estendera’ sicuramente a tutta la Gran Bretagna e speriamo ( aggiungiamo noi) in tutto il mondo.