La carta di identita’ e’ valida per entrare in UK?

Da ottobre 2021 le carte d’identità dell’Unione Europea, dello Spazio economico europeo e della Svizzera non saranno più accettate come documento di identità valido per entrare nel Regno Unito.

Londra ( Pala Lapira) Molte persone con la Brexit fa ancora confusione sul tipo di documento che serve per entrare in UK, sopratutto dopo il 1 gennaio 2021.

La carta di Identita’ per ora si puo’ ancora usare per entrare in Uk, anche se e’ consigliato sempre il Passaporto.

La carta di identita’ e’ considerato tra i documenti meno sicuri visti alla nostra frontiera e mettere fine al loro utilizzo rafforzerà la sicurezza del Regno Unito e sia il governo britanno che l’home office hanno dato delle precise indicazioni.

Le nuove direttive si applicheranno ai turisti e ad altri visitatori, ma non ai cittadini dell’Unione che vivono nel Regno Unito e che hanno fatto richiesta per rimanere nel Paese attraverso l’EU Settlement Scheme.

E attenzione! che dal 1 gennaio 2021 sarà utilizzato un sistema di immigrazione a punti che incoraggerà i datori di lavoro britannici a reclutare lavoratori qualificati da tutto il mondo, leggi qui in dettaglio cosa cambia dal 1 Gennaio e come mettersi in regola.

Anche il consolato italiano a Londra consiglia di fare il Passaporto, la carta di identita’ sara’ un vecchio ricordo da incorniciare.