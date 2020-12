Londra ( Laura Gagliardella ) Il rientro per molti italiani in Italia per il periodo natalizio puo’ divenatare una Odissea. Il DPCM del goveno e’ stato fatto in data 3 Dicembre, ma il suo contenuto e’ molto complesso: in altre parole e’ scritto male, e per molti e’ incomprensibile.

Per chi ancora non avesse chiaro come stanno le cose: DISPOSIZIONI PER L’INGRESSO IN ITALIA Per l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell’elenco C nei 14 giorni precedenti:

FINO AL 9 DICEMBRE obbligo di compilare un’autodichiarazione obbligatorio sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano; in alternativa, è possibile effettuare il test all’arrivo in Italia o entro 48 ore dall’arrivo. Non è previsto l’isolamento fiduciario all’arrivo obbligo di comunicare al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale il proprio ingresso. In caso di mancata presentazione dell’attestazione relativa al test molecolare o antigenico prescritto, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.

DAL 10 DICEMBRE obbligo di compilare un’autodichiarazione obbligatorio sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano. non è previsto l’isolamento fiduciario all’arrivo obbligo di comunicare al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale il proprio ingresso. In caso di mancata presentazione dell’attestazione relativa al test molecolare o antigenico prescritto, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.

(Inoltre e’ online il nuovo questionario del servizio Viaggiare Sicuri dell’Unità di Crisi della Farnesina con le informazioni per chi vuole partire per l’estero o rientrare in Italia: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/

Riassumendo per rientrare in italia Dal 10 dic obbligo di tampone negativo dal prima dell’ingresso in Non più possibile in porti/aeroporti e entro 48h dopo.

21 dic – 6 gen quarantena in per i residenti all’estero in caso di rientro per motivi non essenziali. Tutte le info 21 dic – 6 gen quarantena in per i residenti all’estero in caso di rientro per motivi non essenziali. Tutte le info urly.it/394nm