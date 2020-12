Londra (Roberta Chiatti) – ITS for Italy è il nuovo progetto concepito a Londra da Matteo Cerri e Giovanni Sanna, due noti imprenditori italiani a Londra che sono ora in società per ricostruire insieme i borghi e i centri d’Italia.

L’obiettivo del loro progetto nasce dalla necessità di far scoprire bellezze italiane dimenticate perché malmesse o in disuso ma che possono rinascere grazie alla loro iniziativa e alla collaborazione creata con i comuni disponibili nel reperire gli immobili da salvare e salvaguardare nei punti strategici delle città.

“Siamo partiti con 3 regioni: Genova, Sicilia e Sardegna anche se la pipeline ne coinvolge altre 3″ – rivela Matteo Cerri in esclusiva su London One Radio e aggiunge: “Ed è stato sorprendente vedere l’apertura da parte dei primi sindaci che hanno aderito così come le migliaie di richieste che riceviamo attualmente e a cui facciamo fatica a star dietro”.

Questi borghi una volta ricostruiti devono però essere vissuti, abitati, per questo ITS for Italy diventa un importante anello di congiunzione tra Italia e Regno Unito offrendo l’opportunità a italiani di ritorno e inglesi di vivere nel meraviglioso entroterra sardo o fare una lunga pausa nel piccolo borgo siciliano.

“Gli inglesi che hanno risposto corrispondono circa al 43% ed escono dal cliché secondo cui amano il Chianti o le città storiche come Firenze. Infatti, c’è un forte interesse per il sud e altri luoghi forse a noi sconosciuti” -dichiara Matteo Cerri che svela quanto l’interesse non proviene solo da pensionati ma anche da giovani professionisti “che cercano luoghi dove spendere mesi della loro vita e non solo per vacanza”.

L’iniziativa sta per diventare anche un’ ottima opportunità per gli italiani di ritorno che potranno godere di incentivi fiscali avverando il sogno di avere una piccola casa in Italia.