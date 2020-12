Roberta Chiatti (Londra) – Il Console Generale d’Italia a Londra è intervenuto su London ONE Radio per aggiornamenti Brexit e sull’attuale divieto di traffico aereo in Italia dal Regno Unito.

Dopo la scoperta di una variante Covid-19 in UK, più di 30 Paesi del mondo, compresa l’Italia, hanno deciso di vietare l’ingresso a cittadini provenienti dal Regno Unito fino al 6 gennaio 2021. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha rilasciato il 20 dicembre un’Ordinanza che sottoscrive tali misure (leggi qui per saperne di più).

Ciò significa che tutti i voli prenotati nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio sono stati tutti annullati. Infatti il Console Generale ha dichiarato che sia il rimpatrio in Italia o in Regno Unito non potrà verificarsi al momento.

L’intervento del Console Villani in diretta radiofonica è stato fondamentale per i connazionali a Londra e nel resto del Paese, dove non solo il Covid-19 ma anche la Brexit continua a minacciare la stabilità del Regno Unito.

Pertanto il Console ha vivamente invitato i connazionali in UK a iscriversi all’EU Settlement Scheme per richiedere il Settled o Pre-Settled Status che garantisce il diritto di risiedere anche dopo la Brexit. Purtroppo ancora un enorme fascia di popolazione italiana in età avanzata non è ancora iscritta , per questo motivo i comites e il Consolato hanno inviato agli over 65 (poco più di 40mila persone) una lettera con schede informative su come fare l’iscrizione per l’EUSS (EU Settlement Scheme).

Le stesse schede possono essere consultate online per chi ancora non avesse ben chiaro il processo d’iscrizione all’EUSS.

Inoltre, dal 1 gennaio 2021 ci sarà lo stop alla libera circolazione e la Gran Bretagna verrà vista come un Paese terzo. Pertanto il Console suggerisce di “dotarsi di un passaporto” perché l’ingresso in UK con carta d’identità non può essere assicurato. Finora il Consolato ha rilasciato 25mila passaporti.

Chi, per diversi motivi, ha esigenza di mantenere attiva o avere la propria carta d’identità, dal prossimo anno il Consolato rilascerà solo carte di identità elettroniche. Per richiederla si potrà prendere appuntamento in Consolato a partire dal prossimo 18 gennaio e la carta verrà poi inviata presso l’indirizzo del richiedente dall’Istituto Poligrafico dello Stato.

Coloro i quali hanno una carta d’identità cartacea non scaduta, dovranno aspettare che scadi prima di richiederne una nuova e in formato elettronico.