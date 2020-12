Tweet on Twitter

Roberta Chiatti (Londra) – Dal 20 dicembre 2020 più di 40 Paesi nel mondo hanno deciso di vietare l’ingresso ai passeggeri provenienti dal Regno Unito per evitare la diffusione della nuova variante Covid-19 che presenta un alto livello di trasmissibilità rispetto al Covid “normale”.

Tuttavia l’UE ha riconosciuto quanto vietare l’ingresso a chi necessita (per casi di emergenza) di recarsi in UK o in altri Paesi membri sia disumano. Pertanto la Commissione Europea ha stilato le restrizioni e le eccezioni che vigeranno fino al 6 gennaio 2021.

Da quanto dichiarato nel comunicato stampa, tutti i viaggi ritenuti “non essenziali” non possono verificarsi da e verso il Regno Unito e il Nord Irlanda. I casi che fanno eccezione sono i seguenti:

Cittadini europei e britannici, così come cittadini di Paesi terzi (con diritto di libera circolazione UE), che si recano presso la loro nazione di residenza, dovrebbero essere esenti dalle attuali restrizioni eseguendo un test molecolare e auto-isolandosi in casa una volta raggiunta la propria destinazione

Chi deve viaggiare per motivi d’urgenza (come quelli per salute) sarà richiesto loro di fare un test molecolare o rapido entro le 72H precedenti alla loro partenza. Ma non sarà loro richiesta la quarantena.

I lavoratori di trasporto merci, che viaggiano entro l’UE, devono essere esenti da qualsiasi divieto di viaggio e da eventuali test/quarantene. Dove un Paese membro, nello specifico contesto della situazione tra UK e UE, richiede un test rapido antigenico per i lavoratori di trasporto merci, questo non dove causare traffico o ritardi per i lavoratori

Il transito di passeggeri che eseguono viaggi “essenziali”, dovrebbero essere esenti dalla quarantena e fare solo un test, ma le autorità devono informare in anticipo i cittadini su questo requisito o fornire test durante il viaggio

Per coloro i quali hanno prenotato un volo prima del 19 dicembre ma che è stato annullato a causa delle attuali restrizioni in vigore, il Ministro britannico dei Trasporti Grant Shapps ha garantito il rimborso.