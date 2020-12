Roberta Chiatti (Londra) – Dopo l’apertura dei confini francesi, l’Italia ha deciso di far rimpatriare gli italiani bloccati in UK.

Tutti coloro che necessitano di ritornare nel paese di origine (in questo caso l’Italia) per il periodo natalizio può farlo. Prima della partenza è richiesto un test per rivelare se si è infetti o meno. Il test deve essere eseguito entro le 72H antecedenti alla partenza e risultare negativo per poter viaggiare. Una volta atterrati in Italia bisognerà fare la quarantena obbligatoria di 14 giorni.

Intanto il Ministro dei Trasporti britannico, Grant Shapps, ha dichiarato che coloro i quali hanno prenotato un volo prima del 19 dicembre per il periodo tra il 21/12 e il 6/01 saranno rimborsati.

Attualmente chi ha dato delle notizie chiare in merito ai voli cancellati è stata Alitalia. I voli cancellati da Alitalia potranno essere rimborsati oppure si potrà richiedere:

un nuovo volo in qualsiasi data del prossimo anno 2021

un voucher il cui importo sarà equivalente al prezzo del volo cancellato e maggiorato di 15 euro

Mentre i casi della variante covid-19 continuano a diffondersi in tutto il Regno Unito, il governo britannico ha deciso di imporre la tier 4 a gran parte dell’Inghilterra a partire dal 26 dicembre. L’attuale lockdown, secondo il Ministro della Salute Matt Hancock, potrà essere prorogato e si pensa anche a 2 mesi, ma tutto questo dipende dal comportamento del virus.