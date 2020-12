Londra ( Laura Biagiotti) L’intesa tra Ue e Regno Unito è il più grande trattato di libero scambio mai concepito al mondo e il primo patto bilaterale del genere “a zero dazi e zero quote”. UN ACCORDO DA 668 MILIARDI di giro di affari. Stop al programma per studenti all’estero, i turisti non avranno bisogno di visto ma non potranno restare per più di tre mesi. Le flotte europee dovranno rinunciare a un quarto del loro pescato nelle acque britanniche nei prossimi cinque anni e mezzo. ( leggi qui gli approfondimenti)

Per gli italiani in UK che si sono messi in regola con il Shuttle status non cambia nulla, i diritti sono conservati.

Tutto questo accade a pochi giorni prima della fine del 2020, dal 1 Gennaio 2021 tutto cambia con le nuove regole dell’accordo.

E come sempre arrivano gli aumenti dei prezzi sui trasporti di Londra: a marzo 2021, quando scatterà un aumento del 2,6% anche per le corse singole di bus e metro.

Dal 2018 per volere di Sadiq Khan, sindaco di Londra i prezzi dei trasporti solo bus erano stati congelati, per la travelcard invece c’e’ sempre stato un aumento.

A gennaio 2021, alcune tariffe dei mezzi pubblici aumenteranno del 2,6%, così come le tariffe della National Rail, non e’ servita la Pandemia per bloccare ancora per un anno i prezzi. Per vedere come questo aumento verra’ distribuito dobbiamo aspettare il bollettino dell’agenzia dei trasporti di Londra che ogni anno puntuale da i singoli aumenti per i singoli mezzi.

Il sindaco Sadiq Khan ha dovuto cedere alla pressione del Governo, ma ha lottato per ottenere “accordo” migliore, per i cittadini che ogni giorno prendono i mezzi in tutta Londra. L’aumento sui prezzi dei trasporti, e’ il piu’ basso degli ultimo 20 anni. Sadiq si ritiene soddisfatto.

Per avere tutti gli aumenti la Trasport of London non li ha ancora messi, ma basta andare al sito della TfL di Londra

vi terremo aggiornati anche con i bolletti radio su LondonONEradi ogni mattina!