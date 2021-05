Roberta Chiatti (Londra) – La notizia che tutti aspettavano è finalmente arrivata: l’Italia è pronta ad accogliere turisti e i connazionali residenti all’estero senza obbligo di quarantena a partire dal 15 maggio.

Attualmente per rientrare in Italia dal Regno Unito è necessaria un motivo di urgenza familiare o lavorativa e sono richieste le seguenti misure di sicurezza, prima e dopo l’ingresso:

Eseguire un test antigenico o molecolare entro le 48H prima del tuo imbarco

compilare l’autocertificazione, stampabile qui

Una volta arrivato in Italia, avvisa l’ASL

Fai la quarantena di 5 giorni dopo la quale sei obbligato a fare un nuovo test Covid che deve risultare negativo per tornare alla tua normalità

Dal 15 maggio invece, l’attuale normativa non sarà prorogato grazie all’introduzione del Green pass nazionale italiano che sostituirà temporaneamente il green pass europeo, il quale sarà operativo a partire dalla fine di giugno 2021.

Cos’è il green pass nazionale italiano?

Il green pass nazionale italiano è un documento cartaceo il quale dichiara che il passeggero in arrivo in Italia è stato vaccinato (dura 6 mesi dal termine del ciclo prescritto) oppure è guarito dal Covid (dura 6 mesi dal rilascio del certificato di guarigione) ha fatto un test molecolare o antigentico risultato negativo (dura 48h dalla data del test).

Il documento è in versione cartacea ed è lo stesso che gli italiani usano per viaggiare da una regione italiana a un’altra.

Per rientrare in Regno Unito dall’Italia, le regole dipenderanno dalla zona (verde, arancione o rossa) in cui il Paese Italia sarà inserito. La classificazione dipende dal tasso di mortalità ed infezione Covid. Il 7 maggio il governo britannico pubblicherà la lista ufficiale dei Paesi esteri che saranno classificati nel “sistema a semaforo” che sarà introdotto in UK dal 17 maggio.

Le regole previste per ciascuna zona:

Zona Verde – Chi rientra in UK da Paesi classificati verdi non deve fare quarantena ma 2 test, uno prima dell’imbarco e uno all’arrivo in UK

Zona Arancione – Chi rientra in UK da Paesi classificati arancioni deve fare la quarantena in casa ed eseguire 3 test, uno prima dell’imbarco e gli altri durante il giorno 2 e 8 dell’auto-isolamento

Zona Rossa – Chi rientra in UK da Paesi classificati rossi deve fare la quarantena in un hotel assegnato dal governo al costo di £1750 ed eseguire 3 test, uno prima dell’imbarco e gli altri durante il giorno 2 e 8 dell’auto-isolamento

Fino al 7 maggio non possiamo fare pronostici ma solo incrociare le dita.